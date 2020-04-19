شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزها علي لاعبة بيلا روسيا.. بطلة كاراتيه شرم الشيخ تقترب من الذهب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت اللاعبة فيروز عمرو عبد الحميد بطلة الكاراتيه بشرم الشيخ علي نظيرتها لاعبة بيلا روسيا في البطولة الدولية المقام عبر الإنترنت في الدور ال١٦ بعدد نقاط ٢٣.٢ لتتأهل بذلك للدور الثامن.

تبلغ اللاعبة المصرية من العمر١٠ سنوات وكانت تنافس لاعبة بيلا روسيا ذات الثلاثة عشر عام،

وكانت شاركتا البطلتان الشقيقتين فيروز وجاسمين عمرو عبد الحميد لاعبتي الكاراتيه بنادي شرم الشيخ الرياضي في المسابقة الدولية التي يقيمها موقع سبورت داتا، المنظم الرسمي والدولي لمسابقات الاتحاد الدولي للكاراتية عن طريق المشاركة عبر الإنترنت بتسجيل الكاتا الخاصة باللاعب وتحميلها عن طريق المشاركة في الحدث من الحساب الرسمي والشخصي للاعب على الموقع.

وتمثل الشقيقتين جنوب سيناء ومصر في المسابقة، ويشارك في المسابقة ٣٩٥ لاعبًا دوليًا من ١٥٧ نادي دولي ومن ٥٢ دولة حول العالم، وتشارك مصر حتى الآن بالشقيقتين، تحت ١٠ سنوات وتحت 12.

بدعم من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإشراف محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء وأحمد عبد العزيز وكيل المديرية

واللاعبة فيروز عمرو عبد الحميد ١٠ سنوات وحاصلة علي الحزام البني ومركز رابع في بطولة جومل في روسيا البيضاء، وشقيقتها جاسمين عمرو عبد الحميد ٩ سنوات وحاصلة علي المركز الثالث في بطولة جومل في روسيا

ومن جانبه أكد محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء إن هناك دعم واهتمام من وزارة الشباب والرياضة لتشجيع ممارسة الرياضة عبر الإنترنت في ظل أزمة كورونا الحالية.

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