شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تزامنا مع غلق الصاغة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أمير رزوق، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب شهدت استقرار اليوم الأحد، تزامنا مع إجازات عيد الربيع، وتنفيذا لقرار إغلاق المحلات التجارية والصاغة، وتوقف حركة العمل في البورصة.

وأوضح «رزق» في تصريح لـ«لمصري اليوم»، أن «أسعار الذهب مستقرة، حيث سجل سعر الأونصة 1683 دولار في البورصة العالمية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية إلى 720 جنية، بينما سجل عيار 18، 617 جنيه، فيما سجل جرام ذهب لعيار 24، 825 جنيه، وسجل سعر جنيه الذهب 5900 جنيه».