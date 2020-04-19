شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة الرحلة الجوية العاشرة من مطار القاهرة لإجلاء العراقيين العالقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت من مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، الرحلة الجوية العاشرة من رحلات الجسر الجوي الاستثنائية للخطوط الجوية العراقية، إلي بغداد وعلى متنها 285 عراقيا من العالقين في مصر، بسبب فيروس كورونا.

وأشاد سفير العراق في القاهرة، أحمد نايف الدليمي، بالتعاون والتنسيق المستمر مع السلطات المصرية لنقل العالقين ، مشيراً الى أنه تم التحضير أيضاً لتسيير رحلة جوية استثنائية الـ (11) غدا الثلاثاء، موضحاً أن السفارة تواصل تلقّي طلبات العراقيين الراغبين في العودة إلي بغداد عبر المنصات الالكترونية الرسمية التي أعدتها لهذا الغرض، تماشياً مع توجهيات الأجهزة الصحية المصرية المختصة، باتباع إجراءات السلامة والوقاية من تفشي جائحة فيروس كورونا، مؤكداً استمرار السفارة فى جهودها لمتابعة أحوال العراقيين في مصر والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم خلال الظروف غير المسبوقة التي تتعرض لها دول عدة، نتيجة هذا الوباء الذي يجتاح العالم في الفترة الحالية.

وأكد الدليمي، أن هذه الإجراءات جاءت في إطار تضافر الجهود بين كافة الجهات المصرية الرسمية ذات الصلة، وفي إطار التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات العراقية ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة تفشي فيروس "كورونا المستجد"، والإستجابة لطلبات العراقيين بالخارج للعودة من الدول التي أعلنت تعليق الرحلات الجوية فيها.