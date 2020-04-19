شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام سعيد تهاجم البدناء مجددًا.. وشيماء سيف ترد‎: «مش باكل من ثلاجة أبوكي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ظهرت الإعلامية ريهام سعيد، السبت، في فيديو على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وعلقت من جديد على قصة السمنة التي أثارتها من قبل.

وقالت من خلال الفيديو إن «بعض الفنانات لو خسرت وزنها لن تستطيع العمل، (وضربت مثالًا بالفنانة إنجي وجدان) التي بعد أن فقدت وزنها قل ظهورها في الأعمال الفنية».

وأضافت أن «شيماء سيف لو خسرت وزنها لن تُعرض عليها أدوار مجددا».

وأثار الفيديو غضب شيماء التي نشرت على حسابها الرسمي على «إنستجرام» فيديو علقت عليه: «شكرًا ليكي يا أم حمودة، أنا مش باكل من تلاجة أبوكي، لما أكون باكل من تلاجة أبوكي إبقي قولي إنتي تخنتي ولا خسيتي، دا موضوع ما يخصكيش، تمام».

وتابعت: «ملكيش دعوة بيا أنا بالذات، وبعدين ما إنتي خسيتي واشتغلتي ولا نسيتي».

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