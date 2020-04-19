شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط تعلن موقف طلاب الفرق النهائية ممن لم يجتازوا «التربية العسكرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، عن تسلّم الجامعة موافقة من اللواء أركان حرب وليد حمودة، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، في رده الرسمي على الطلب المقدم من إدارة الجامعة بشأن الاستعلام عن موقف طلاب السنوات النهائية ممن لم يجتازوا دورة التربية العسكرية التي يشترط الحصول عليها قبل التخرج.

وأعلن نائب رئيس جامعة أسيوط أنه من المقرر أن يتم الاكتفاء بقيام طلاب الفرق النهائية بتقديم ورقة بحثية في أحد الموضوعات التي تحددها إدارة التربية العسكرية بالتنسيق مع الجامعة كبديل لدورة التربية العسكرية، في ظل تعطل الدراسة إلى أجل غير مسمى.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى إنه جارٍ التنسيق مع المقدم محمد شعبان، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، وذلك للإعلان عن موضوعات الأوراق البحثية المقترحة وآلية التقدم لها، حيث من المقرر أن يستفيد من هذا الإجراء كل طلاب الفرق النهائية ممن سبق لهم التسجيل في الدورة الثلاثية التي قام الطلاب بالتسجيل فيها وتم إرجاؤها.