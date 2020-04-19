شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية:غرفة عمليات لمتابعة الالتزام بقرار غلق الشواطئ بشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على القيادات المحلية بالمحافظات بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات يوم شم النسيم ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية و كل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام بما يشمل توبيسات النقل العام ووسائل النقل النهرى.



و أكد شعراوى فى بيان اليوم، على التنسيق بين الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات و مديريات الأمن بها للتطبيق الحاسم والتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية وحركة المرور وخاصة في الشوارع على الكورنيش في المدن الساحلية لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات تتابع الموقف في كافة المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة مع الجهات المعنية ، كما تتلقى الوزارة أية شكاوى بشأن عدم الالتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة " صوتك مسموع " من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo).

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وأهاب اللواء محمود شعراوى بالمواطنين في كافة المحافظات الإلتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة للحفاظ على سلامتهم والاحتفال بهذه المناسبة مع اسرهم فى المنازل .

وأشار اللواء شعراوى الى أن جهود المحافظات مستمرة لرفع كفاءة منظومة ونقل المخلفات وتنفيذ حملات مكبرة للنظافة وتعقيم وتطهير المنشآت والمبانى والشوارع والميادين ومواقف سيارات النقل العام عدة مرات يوميا لمنع انتقال العدوى ومواجهة فيروس كورونا ، لافتاً الى استمرار حملات التوعية في جميع المحافظات بمشاركة الشباب ومنظمات المجتمع المدنى عن مخاطر التجمعات والأنشطة الجماعية ودورها الخطير في نقل العدوى وضرورة اتباع التعليمات الصحية الصادرة من وزارة الصحة في هذا الشأن .

وأشاد وزير التنمية المحلية ببعض المبادرات المجتمعية التى أطلقها المحافظين خلال الأيام الماضية لدعم العاملين في قطاع النظافة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعاون مع بعض الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى لتوفير كمامات ومطهرات ومواد التطهير والتعقيم اللازمة لحمايتهم من إنتقال العدوى إليهم أثناء أداء عملهم و توعيتهم للحفاظ على سلامتهم وتعريفهم بكيفية إستخدام أدوات الوقاية والمطهرات خلال العمل لحماية أنفسهم .