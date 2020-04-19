شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية المصرية بالكويت تدعو ضحايا تجارة الإقامات الى تسجيل بياناتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت القنصلية المصرية لدى الكويت أبناء الجالية من ضحايا تجارة الإقامات لتسجيل بياناتهم؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية من قِبل المكتب العمالى، وأوضحت القنصلية ، فى بيان اليوم الأحد ، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه، أن المكتب العمالي المصري بالكويت يقوم حاليا بإجراء حصر للعاملين المتضررين من استقدامهم للعمل على فرص عمل أثبتت لهم كافة الأوراق الرسمية من تصاريح العمل وتأشيرات الدخول قبل القدوم أنها فرص عمل حقيقية، وعند قدومهم إلى الكويت تبين لهم أن هذه الفرص غير حقيقية، وأنهم ضحايا تجار الإقامات.

وأشارت القنصلية إلى أن المكتب العمالي يدعو جميع العاملين المتضررين إلى التواصل معه عن طريق تسجيل بياناتهم بالاستمارة المنشورة على الرابط المعلن عنه، حتى يتسنى للمكتب اتخاذ ما يلزم من إجراءات.