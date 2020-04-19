شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء يتفقد محطتى المحسمة قبل الإفتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس محمد عبدالعاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والرى يرافقه رئيس قطاع محطات الوجه البحرى وسيناء و المهندس رئيس الإدارة المركزية لمحطات جنوب شرق الدلتا محطتي المحسمة 1-2 تنفيذ الهيئة الهندسيه للقوات المسلحة بتكلفة اجماليه 550 مليون جنيه لتفقد موقف الاعمال الكهروميكانيكية والمدنية تمهيدا لافتتاحهما.

أكد عبد العاطى أنه تم تجهيز وتجربة 72 وحدة طوارئ (كهرباء – ديزل) بالمحطات الواقعة بالدلتا و الانتهاء من اصلاح (10 ) وحدات طوارئ لاين شافت تصرف (1 م3/ث- 2 م3/ث ) و (2) وحدة طوارئ ثابته كهرباء وعدد (3) وحدات طوارئ ديزل بمعرفه المصلحة.

وأوضح عبد العاطى أنه يتم تجربه جميع وحدات الطوارئ بمحطات غرب الدلتا والتواصل مع شركات الكهرباء والتأكيد على جاهزيه جميع خطوط التغذية الكهربائية ووضع جميع وحدات الطوارئ المتنقله ومراكز الطوارئ فى حالة استعداد تام للتحرك فى اى مكان.

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أضاف عبد العاطى أنه تم تأهيل خطوط التغذية الكهربائية لبعض المحطات بالدلتا بتكلفة 11.2 مليون جنيه مصرى، و الانتهاء من أعمال ترميمات ورفع أرصفه لبعض المحطات بالدلتا بتكلفة اجماليه 8.9 مليون جنيه .

ونفذت مصلحة الميكانيكا والكهرباء مشروعات خلال العام الماضى ، بنحو 1.197 مليار جنيه، والمتمثلة في إنشاء وإحلال وتجديد العديد من محطات الرفع بمختلف المحافظات ، فضلاً عن صيانة وتأهيل وتطوير مراكز الطوارئ ورفع كفاءة محطات الطلمبات و أسهمت تلك المشروعات في حماية المرافق والمنشأت الحيوية والزراعات المختلفة بالمحافظات ، كما ساهمت هذه الأعمال في ترشيد استهلاك الوقود والزيوت والكهرباء وتكاليف التشغيل والصيانة والعمرات المختلفة ووفرت دخلا كبيرا لخزانة الدولة.

وانتهت مصلحة الميكانيكا والكهرباء من أعمال كهرباء عائمة وادى الريان بالفيوم لرى زمام 4500 فدان ، وذلك بتكلفة إجمالية 22مليون جنيه ، فضلا عن انهاء أعمال إحلال وتجديد محطة الخيام بنجع حمادي ، وذلك لتحسين الرى لزمام 60 الف فدان ، وبتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه ، إلى جانب الإنتهاء من مشروع محطة الخيرى الجديدة بالبحيرة لتحسين الصرف لزمام57 الف فدان بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه ، علاوة على مشروع محطة الدشودى الجديدة بالبحيرة ، وذلك لتحسين الصرف لزمام37 الف فدان، بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه ، وكذلك مشروع محطتى المحسمه 1-2 بالإسماعيلية بهدف الإستفادة من خلط مياه الصرف الزراعي المعالج لرى زمام حوالى 50 الف فدان شرق قناة السويس وبتكلفة إجمالية 550 مليون جنيه ، إضافة إلى مشروع محطة طلمبات سيدمنت بمحافظة بني سويف ، لتحسين الرى لزمام 4.5 الف فدان، بتكلفة 45 مليون جنيه .