شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 200 طن مخلفات من منطقة المعسكر بأوسيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت أجهزة محافظة الجيزة، 200 طن مخلفات بمنطقة المعسكر بأوسيم، بطريق ترعة برطسية، بوحدة برطس، بأوسيم، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل، تحت إشراف اللواء أيمن السعيد، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

كما رفعت أجهزة محافظة الجيزة كميات من المخلفات الصلبة من منطقة مجمع مدارس الصفا والمروة بالهرم، على مساحة 1020 متر، من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشركات الجمع، حيث تم رفع 46 سيارة نقل ثقيل، تحت إشراف منير انور مدير إدارة الرصد الميداني بالمحافظة وحى الهرم.

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وواصلت محافظة الجيزة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشى فيروس كورونا وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من رش وتطهير وتعقيم 5000 منشأة على مستوى الأحياء والمراكز حفاظا على سلامة المواطنين، وأشار راشد إلى أن المنشآت التى تم تطهيرها وتعقيمها شملت المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا .

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد أصدر قرارا بغلق جميع البواخر والمراسى النيلية والحدائق والمتنزهات العامة غلقا كاملا امام المواطنين بدءا من يوم الأحد المقبل الموافق 19 إبريل، حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 إبريل وذلك خلال فتره أعياد شم النسيم تحسباً لخروج المواطنين والذهاب إلى البواخر والمراسى النيلية والحدائق والمنتزهات لقضاء أعياد الربيع و شم النسيم لما تمثله التجمعات من خطورة في زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس المحافظين الذى انعقد صباح اليوم عبر الفيديو كونفرانس.