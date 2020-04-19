شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5.5 طن فسيخ فاسد بمصانع غير مرخصة بأوسيم والوراق فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت محافظة الجيزة من ضبط 5.5 طن فسيخ فاسد غير صالح للاستخدام الادمي بمصانع غير مرخصة بمركز ومدينة أوسيم وحي الوراق استكمالًا للحملات التي يتم شنها خلال أعياد شم النسيم حفاظًا على صحة المواطنين وحمايتهم من غش وجشع بعض التجار وذلك خلال حملات تمت بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن الحملات علي المصانع والمحال أسفرت خلال الأسبوعين الماضيين عن ضبط 8.5 طن رنجة وفسيخ وأسماك مملحة غير صالحه للاستخدام الادمي بمصانع غير مرخصة بمراكز ومدن أوسيم وأبو النمرس والوراق حيث تم تحرير 28 محضرا للمنشأت والمصانع التي تم ضبط المخالفات بها .

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وأشار راشد إلى أنه استكمالا للإجراءات التي تتخذها المحافظة حفاظا علي سلامه المواطنين خلال اعياد شم النسيم تم اصدار قرارا بغلق جميع البواخر والمراسي النيلية و الحدائق والمتنزهات العامة غلقا كاملا امام المواطنين بدءا من اليوم الاحد الموافق 19 ابريل وحتي يوم الثلاثاء الموافق 21 ابريل وذلك خلال فتره أعياد شم النسيم تحسباً لعدم خروج المواطنين والذهاب الي البواخر والمراسي النيلية والحدائق والمنتزهات لقضاء اعياد الربيع و شم النسيم لما تمثله التجمعات من خطورة في زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس المحافظين الذى انعقد عبر الفيديو كونفرانس.

وأضاف المحافظ أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ قرار غلق البواخر و المراسي النيلية والحدائق والمتنزهات غلقا كاملا مع استمرار تنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالشوارع والميادين والحدائق خلال تلك الفترة مشددا على ضرورة السيطرة الكاملة على الأماكن والحدائق المفتوحة لعدم اتاحه الفرصة امام المواطنين لافتراش الأرض لقضاء اعياد الربيع وشم النسيم.