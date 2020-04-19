شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تغلق الحدائق والمتنزهات والمراسى النيلية والأهرامات..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سكان المحافظة بضرورة التزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه المحافظ بضرورة توعية المواطنين بعدم الذهاب الى المراسي النيلية او الحدائق والمتنزهات او الخروج للشوارع او الميادين في تجمعات حفاظا علي صحتهم وسلامتهم لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة أه أصدر قرار بغلقها لمنع خروج المواطنين.

وفى السياق تابعت محافظة الجيزة إجراءات غلق الحدائق والمتنزهات والمراسى والبواخر النيلية ، والمنطقة الأثرية بالأهرامات، لمواجهة أي تجمعات خاصة بالتزامن مع عيد شم النسيم .

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وأكد محافظ الجيزة أنه استكمالا للإجراءات التى تتخذها المحافظة حفاظا علي سلامه المواطنين خلال اعياد شم النسيم تم اصدار قرارا بغلق جميع البواخر والمراسي النيلية و الحدائق والمتنزهات العامة غلقا كاملا امام المواطنين بدءا من اليوم الاحد الموافق 19 ابريل وحتي يوم الثلاثاء الموافق 21 ابريل وذلك خلال فتره أعياد شم النسيم تحسباً لعدم خروج المواطنين والذهاب الي البواخر والمراسي النيلية والحدائق والمنتزهات لقضاء اعياد الربيع و شم النسيم لما تمثله التجمعات من خطورة في زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس المحافظين الذى انعقد عبر الفيديو كونفرانس.

وأضاف المحافظ أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ قرار غلق البواخر و المراسي النيلية والحدائق والمتنزهات غلقا كاملا مع استمرار تنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالشوارع والميادين والحدائق خلال تلك الفترة مشددا على ضرورة السيطرة الكاملة على الأماكن والحدائق المفتوحة لعدم اتاحه الفرصة امام المواطنين لافتراش الأرض لقضاء اعياد الربيع وشم النسيم.