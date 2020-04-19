"مسجدك فى بيتك" هاشتاج لدار الافتاء : الزم بيتك وصلّ مع أسرتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت دار الافتاء المصرية هاشتاج #مسجدك_في_بيتك وجهت خلاله رسالة: الزم بيتك وصلّ مع أسرتك فالالتزام بالتعليمات واجب شرعى،مؤكدة أن ما نراه من دعوات البعض للتجمع أعلى أسطح المنازل للصلاة جماعة لا يجوز في هذا الوقت لأن ذلك يعرض حياة الناس للخطر، محذرة الجميع من عمل تجمعات كبيرة خلال شهر رمضان المبارك من أجل صلاة التراويح.
كما وجهت دار الافتاء رسالة للمسلمين قبل شهر رمضان المبارك جاء فيها : لا تنزعجوا وصلوا التراويح في بيوتكم فرادى أو مع أسركم، لأن الالتزام بالقرارات الاحترازية هو عبادة شرعية يثاب الإنسان عليها، والمعذور له أجر صلاة التراويح في المسجد تمامًا.
كما حسمت دار الإفتاء المصرية مسألة الخوف من صيام شهر رمضان فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أكدت دار الإفتاء فى فتوى لها أن مجرد الخوف من الإصابة بفيروس كورونا ليس مسوِّغًا للإفطار.
أعلنت دار الإفتاء المصرية، خطتها لشهر رمضان المبارك للعام 1441 هجرياً، حيث أعدت الدار عدد من الموضوعات منها: شهرالخير، رقق قلبك، مفتى وفتوى فى رمضان، فتوى هنية ساعة مغربية، فتوى من نور ساعة سحور، رسالة نور، شمائل نبي الرحمة، أدعية، أحاديث، آداب الصيام، ما يفطر و ما لا يفطر، ما يجوز وما لا يجوز.
وكانت دار الإفتاء المصرية، أصدرت طبعة جديدة من "كتاب الصيام"، والذى يضم الكثير من أحكام الصيام، والمعاملات والأحكام الشرعية فى شهر رمضان للعام 1441 هجرياً، وعيد الفطر المبارك.
ويقدم كتاب الصيام الجديد الفتوى للمسلمين بأسلوبٍ عصرى يتماشى مع ما جدَّ من متطلبات عصرنا فى أمور حياتنا المختلفة، من عبادات، وأحوال شخصية، ومعاملات عصرية حلَّت بالمسلمين، بالإضافة إلى أنه يبين الإجابة عنها بأسلوبٍ واضح شامل ومختصر، يستطيع القارئ المسلم من خلالها فهم الإجابة فهمًا عميقًا شاملاً.
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