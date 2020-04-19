شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات باتحاد عمال الإسكندرية توصي بتقديم مساعدات غذائية للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية برئاسة مجدي البدوي اجتماعا، لغرفة العمليات المنوط بها رصد تأثير فيروس كورونا على شركات وعمال الإسكندرية والمشكلة من بعض أعضاء الاتحاد المحلي وعدد من رؤساء اللجان النقابية، وذلك لتقييم المرحلة السابقة ومدى تطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك شركات قطاع الأعمال العام و الهيئات الاقتصادية و القطاع الخاص.

وأكد أعضاء غرفة العمليات داخل الاجتماع بأن هناك التزام في الهيئات والمؤسسات الحكومية و شركات قطاع الأعمال العام ، أما القطاع الخاص فلقد رصدت الغرفة بعض التجاوزات كادت أن تتسبب في كوارث .

كما تطرقت مناقشات غرفة العمليات حول كيفية مساعدة العمالة غير المنتظمة خلال الفترة القادمة خاصة و أن ظروف عودتهم للعمل خلال تلك الفترة شبه مستحيلة .

و بعد مناقشات عديدة استقرت غرفة العمليات على ضرورة مساندة الدولة في مساعدة هذه الفئة من خلال تقديم مساعدات غذائية لهم ، و تم تشكيل لجنة لهذا الغرض و في نهاية الاجتماع أكد البدوي على ضرورة استمرار عمل غرفة العمليات بكل قوة خلال الفترة القادمة لمساعدة العمال في مواجهة هذا الفيروس الخطير .

وكان مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دعا العمال إلى ضرورة زيادة الإنتاج واتقانه خلال المرحلة الحالية، وعدم اعتبار دعوة الحكومة للشعب بالجلوس فى البيت الهدف منها غلق المصانع وتوقف دوران عجلة الإنتاج.

Advertisements