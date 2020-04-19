شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تطالب "الصحة" بإعادة النظر بقرار تقسيم العاملين بالعزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت نقابة الاطباء، كلا من وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، ورئيس هيئة الرعاية الصحية، بإعادة النظر أو إلغاء القرار الإدارى رقم1 لسنة 2020، والخاص بتقسيم العمل بين أطباء العزل، حيث يحتوى على سلبيات عديدة تحول دون تطبيقه عمليا.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن القرار نص على تقسيم فريق العمل إلى مجموعتين أو ثلاث يعملون بالتناوب ، بحيث تعمل مجموعة لمدة 10 أو 15 يوم متتالية عمل متواصل دون إنقطاع وعلى مدار الساعة، على أن تلتزم المجموعة الثانية بالعزل الذاتي دون مخالطة أي عنصر بشرى خلال هذه الفترة ، ثم يتم التبادل بينهما وهكذا، مشيرة إلى أن سلبيات هذا البند هذا النظام يستلزم انقطاع عضو الفريق الطبي عن الحياة العامة وعن البشر وعن رعاية أسرته طوال فترة غير معروف أمدها، حيث أنه ملزم بالعمل المتواصل نصف المدة وملزم بالعزل عن أي عنصر بشری في نصف المدة الأخرى، في حين أنه من غير المعروف موعد إنتهاء الجائحة.

وقال البيان ، هذا النظام لم يوضح كيفية قضاء احتياجات عضو الفريق الطبي أثناء فترة عزله إذا كان يعيش بمفرده، ولم يوضح المقابل المالي الذي سيحصل عليه عضو الفريق الطبي الذي سينقطع عن جميع سبل التكسب الأخرى حتى يستطيع أن يعول أسرته ويؤدى إلتزامات معیشتة ، في ظل التدني الشديد بأجره.

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وأضاف البيان ، كما نص القرار على أن من يثبت إصابته بالعدوى أثناء فترة العزل الذاتي بمخالفة قواعد العزل الذاتي يتم منحه إجازة إجبارية لمدة أسبوعين، ثم يتم إتخاذ الإجراءات التأديبية نحوه لتأثير ذلك على سير العمل، وسلبيات هذا البند: كيف يتم إثبات أن الإصابة لم تحدث خلال فترة العمل السابقة وأن العضو كان في فترة الحضانة؟ كيف يتم إثبات أن العدوى حدثت بسبب مخالفة قواعد العزل الذاتي من عدمه، في ظل الإنتشار السريع للفيروس حتى مع إتخاذ إجراءات الوقاية؟ مجرد النص على محاسبة من يصاب العدوى هو رسالة بالغة السلبية لأعضاء الفريق الطبي، بالإضافة إلى استثائه مرضى الأمراض المزمنة والمناعية، والحوامل، والعائدين من إعارات.

وقال البيان ، ماذا تفعل الطبيبة أو الممرضة التي ترعى أطفالها أو والديها ، وهي ملزمة بالإنقطاع التام عنهم لفترة لا يعرف أحد مداها؟ من كل ما سبق، نرى أن هذا القرار يحتوي على سلبيات عديدة تؤدي لعدم إمكانية تطبيقه من الناحية العملية ،لذلك نرجو من سيادتكم إعادة النظر في هذا القرار وإلغاؤه، ونحيط سيادتكم علما بأن النقابة على إستعداد تام للتعاون مع جميع الجهات المختصة في وضع بروتوكولات للعمل الإداري والفني.