شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: إصدار شهادة "رد الجميل" للأطباء من بنك ناصر بفائدة 15.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، على إصدار شهادة للأطباء وطاقم التمريض تحت مسمى "إيد واحدة ."



وقالت القباج في بيان لها إن إصدار هذه الشهادة يعبر عن عمق الشكر والتقدير لجهود أطباء مصر ودورهم الملموس فى ظل الظروف الراهنة، مؤكدة أنهم خط الدفاع الأول فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، لافتة إلى أنه في إطار حرص البنك على الاهتمام بكافة فئات المجتمع، وإيمانا بكل الجهود التي يقدمها القطاع الطبي فى مصر، وجب على البنك رد الجميل لهم من خلال إتاحة الشهادة لمدة عام بعائد 15.5% يصرف سنويا، مشيرة إلى أن قيمة الوديعة تبدأ من 1000جنيه ومضاعفاتها، ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

وأوضح الدكتور شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس إدارة البنك، أن الأوراق المطلوبة تشمل صورة من بطاقة الرقم القومى والرقم التأميني وكارنيه النقابة وسوف تتاح الشهادة في جميع فروع البنك البالغ عددها 93 فرع في جميع محافظات الجمهورية لمنع التكدس والتزاحم والالتزام بالإجراءات الاحترازية كما تم اتخاذ اللازم نحو إزالة اي معوقات تقابل الراغبين من شراء هذه الشهادة من السادة الاطباء او طاقم التمريض .



وأشار فاروق الى ان هذه ليست المرة الاولي التي يبادر البنك بتقديم شهادة ذات طابع خاص لفئات معينة من المجتمع حيث سبق وقدم شهادة رد الجميل بعائد 15.5% لكبار السن الذين تخطوا الخامسة والستين عاما حتي يوفر لهم حياة كريمة من خلال حرص البنك على القيام بدوره المجتمعى تجاه كافة العملاء .

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