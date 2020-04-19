شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور مغادرة عراقيين لمصر على متن الرحلة الاستثنائية العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنطلقت صباح اليوم الأحد ، من مطار القاهرة الدولي، الرحلة رقم (١٠) من رحلات الجسر الجوي الاستثنائية للخطوط الجوية العراقية، مُتجهة صوب بغداد وعلى متنها (285 ) مواطناً من العراقيين العالقين في مصر .

وأشاد الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالتعاون والتنسيق المستمر مع السلطات المصرية ذات الصلة، مُشيراً الى أنه تم التحضير أيضاً لتسيير رحلة جوية إستثنائية الـ (11) يوم الثلاثاء القادم 2020/4/21، موضحاً أن السفارة تواصل تلقّي طلبات العراقيين الراغبين في العودة الى أرض الوطن، عبر المنصات الالكترونية الرسمية التي أعدتها لهذا الغرض، تماشياً مع توجهيات الأجهزة الصحية المصرية المختصة، باتباع إجراءات السلامة والوقاية من تفشي جائحة فيروس كورونا، مؤكداً استمرار السفارة فى جهودها لمتابعة أحوال العراقيين في مصر والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم خلال الظروف غير المسبوقة التي تتعرض لها دول عدة، نتيجة هذا الوباء الذي يجتاح العالم في الفترة الحالية.

وجاء ذلك في إطار تضافر الجهود بين كافة الجهات المصرية الرسمية ذات الصلة، وفي إطار التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات العراقية ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة تفشي فيروس "كورونا المستجد"، والإستجابة لطلبات العراقيين بالخارج للعودة من الدول التي أعلنت تعليق الرحلات الجوية فيها، والتي أثمرت نتائجها عن إعادة عوائلنا الكريمة الى أحضان بلدهم.

Advertisements

وكانت السفارة، إستناداً لموافقة لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020، قد أعلنت عزمها وبالتنسيق مع خلية الأزمة المشكّلة، في وزارة الخارجية العراقية وباقي الوزارت ومكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة، وتزامناً مع تداعيات أزمة فيروس كورونا الأخيرة، قد سَيّرَت (9) رحلات جوية إستثنائية خلال الفترة السابقة، لعودة المواطنين العراقيين العالقين في جمهورية مصر العربية الشقيقة الى بغداد، بعد التعاون مع السلطات المصرية ذات الصلة.