شكرا لقرائتكم خبر عن 25 %من المصريين يعتمدون على بيان الصحة للحصول على معلومات حول كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدر المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا التقرير الشهرى لمؤشر البحث العلمى لشهر أبريل ، والذى كشف أن 25% من المصريين يعتمدون على بيانات ونشرات وزارة الصحة المصرية فى الحصول على المعلومات عن جائحة كورونا،و 15.7% يعتمدون على وسائل التواصل الإجتماعى، بالإضافة إلى 13.7% يعتمدون على وسائل الإعلام الوطنى ، 13.4% يعتمدون على الإعلام الدولى، والنسبة الباقية على مصادر أخرى أهمها بيانات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، أن ذلك جاء في أحدث استطلاع إلكترونى للرأى أجراه المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. جدير بالذكر أن حوالى 65% ممن أجابوا على الإستطلاع من حملة الماجستير والدكتوراه و30% من المؤهلات العليا ونسبة تقل عن 5% من حملة المؤهلات المتوسطة.

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وكان مؤشر البحث العلمى الشهرى الذى يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهرياً ، كشف أن 45 % من المصريين يعتقدون أن السبب الرئيس وراء تفشى فيروس كورونا هو انتقال الوباء من الحيوان إلى الإنسان.

وذكرت أكاديمية البحث العلمى ، أنه وفقا لأحدث استطلاع رأى اجراه المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فان 26% من المصريين يعتقدون ان ظهورالفيروس نتيجة تلوث بيولوجي بسبب هروب فيروسات شديدة الضراوة من المختبرات بينما كان 12% يعتقدون انها نتيجة حرب بيولوجية و6.6% نتيجة مؤامرة و10.4% نتيجة غضب الطبيعة وضعف المناعة

وعلى جانب آخر ، كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء ، أصدر قرارات بتعين 6 رؤساء إدارات مركزية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وهم طارق غالي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والدكتورة منى يحى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب براءات الاختراع، والمهندسة أمل أبو العباس، رئيس الإدارة المركزية لشئون المجالس النوعية والدراسات المستقبلية، و أسامة أبو الفتوح، رئيس الإدارة المركزية للثقافة العلمية، والدكتورة أمل عاشور، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات القومية، وهاله الأحمدى رئيس الإدارة المركزية لجهاز تنمية الابتكار والاختراع.