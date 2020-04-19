شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تغلق مرسى الأتوبيس النهرى وتؤكد على استمرار غلق الحدائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت محافظة القاهرة مرسى الأتوبيس النهرى بالقاهرة، والمراسى النيلية وذلك حتى السادسة من صباح الثلاثاء القادم، ضمن إجراءات المحافظة لمنع أي تجمعات حفاظا على سلامتهم ومنع انتشار فيروس كورونا، وبالتزامن مع عيد شم النسيم.

كما واصلت محافظة القاهرة الإغلاق التام لجميع الحدائق العامة والمتنزهات لمنع التجمعات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، من الإصابة بفيروس كورونا، وضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من انتشار الفيروس.

وكان أصدر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، قرار بغلق المراكب العائمة و المراسى النيلية والاتوبيس النهرى اعتباراً من اليوم الأحد الساعة 6 صباحاً، حتى الثلاثاء الساعة 6 صباحًا، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تنفذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، و مواجهة تجمعات المواطنين و منعها بالتزامن مع أعياد شم النسيم.

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وناشد محافظ القاهرة المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بمنع التجمعات وكذلك التزام توقيت الحظر حرصًا على الصحة العامة ، ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد .

وفى سياق آخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفى سياق أخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين .