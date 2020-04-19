شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايق يطالب بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان تحية إكبار وإعزاز لكل الفلسطينيين الموجودين في الأسر أو الاحتجاز الإسرائيلي بسبب مناهضة الاحتلال والمطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما حيا شعب فلسطين الذى لم يتوقف عن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948 وتحمل في سبيل ذلك ما لم يتحمله شعب آخر ليحقق استقلاله وحريته.

وأضاف محمد فايق فى بيان له ، أن إسرائيل تنتهك مجمل حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، أولا، بتعريضهم للتعذيب، وثانيا باحتجازهم في ظروف احتجاز تتنافى مع كل المعايير الدولية في ظل انتشار وباء كورونا، وثالثا باحتجاز بعضهم بقرارات إدارية، ورابعا، باحتجاز كثير منهم في سجون إسرائيلية بما يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان.

Advertisements

و طالب محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة ان يقوم المجتمع الدولي بتوفير الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم نحو خمسة الأف أسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية،

وضرورة الإفراج عن الأسرى المرضى و بخاصة من أصيبوا بوباء كورونا.