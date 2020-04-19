شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: انتظام صرف المساعدات للمستفيدين من "تكافل وكرامة" لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة " عن شهر أبرييل حيث إشارات إلى انتظام الصرف لليوم الثانى حيث يبلغ عدد الأسر المستفيدة حوالى 3 ملايين أسرة بما يشمل حوالى 12 مليون فرد من خلال منافذ مكاتب البريد على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالىٌ 4 آلاف مكتب بريد فى إطار خطة الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة التكدسات.

وتم تقسيم فئات المستحقين للصرف على عدد من الأيام حيث تقرر البدء بالصرف لمستفيدى كرامة يومى "18،19" أبريل ويبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد من كبار السن والاشخاص ذوى الإعاقة بقيمة إجمالية حوالى 482 مليون جنية وبعدها يتم الصرف لمستفيدى برنامج تكافل والذين يبلغ عددهم حوالى 2 مليون أسرة بإجمالى قيمة حوالى 903 مليون جنيه، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة يتم دعمهم من قبل برنامج "الضمان الاجتماعى.

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وتأتى محافظة المنيا كأكثر المحافظات من حيث الاستفادة من الدعم النقدى المشروط حيث يبلغ الدعم المقدم لها فى ابريل أكثر من 154 مليون جنيه يستفيد منها حوالى 330 ألف أسرة، أما محافظة أسيوط فهى ثانى المحافظات من حيث عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة فى شهر أبريل حيث تبلغ ميزانية الدعم المخصص لها حوالى 124 مليون جنيه يستفيد منها حوالى 270 ألف أسرة، وفى المركز الثالث فكانت محافظة الجيزة حيث بلغ إجمالى الدعم الموجه لها فى ابريل 115 مليون جنيه يستفيد منها 210 آلاف أسرة تقريبًا ثم محافظة سوهاج وخصص لها فى أبريل 110 ملايين جنيه تقريبًا لعدد 140 ألف أسرة، ثم محافظة بنى سويف وبلغ الدعم الموجه لكلٍ منهم حوالى 75 مليون جنيه ويبلغ عدد المستفيدين فى المحافظة حوالى 126 ألف أسرة .

كانت الوزارة قد اطلقت مؤخرًا البوابة الالكترونية للاستعلامات والشكاوى للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الكترونيًا https://tk.moss.gov.eg،وتأتى هذه الخدمة فى اطار تنفيذ الوزارة لحزمة من الخدمات للعديد من فئات المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم التى تقدمها الوزارة للمجتمع المصرى اتساقًا مع توجهات الحكومة للتحول الرقمى والانتقال بمستوى تقديم الخدمات إلى مستويات يتم فيها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وشخصى مع الخدمات المطلوبة بدون أى تدخل لعناصر بشرية ولا سيما فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذى يقتضى التباعد المكانى بين المواطنين كإجراء وقائي