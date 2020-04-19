الرحلة الاستثنائية العاشرة للخطوط العراقية تغادر مطار القاهرة إلى بغداد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنطلقت صباح اليوم الأحد، من مطار القاهرة الدولي، الرحلة رقم (10) من رحلات "الجسر الجوي الاستثنائية " للخطوط الجوية العراقية، مُتجهة صوب (بغداد ) تقل على متنها "285 " من العراقيين "العالقين " في مصر، وأشاد الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالتعاون والتنسيق المستمر مع السلطات المصرية ذات الصلة في هذا الشأن.

وأوضح أنه تم التحضير أيضاً لتسيير رحلة جوية استثنائية (11) بعد غد /الثلاثاء / ، مشيرا إلى أن السفارة تواصل تلقّي طلبات العراقيين الراغبين في العودة الى بلادهم، عبر المنصات الالكترونية الرسمية التي أعدتها لهذا الغرض، تماشياً مع توجهيات الأجهزة الصحية المصرية المختصة، باتباع إجراءات السلامة والوقاية من تفشي جائحة فيروس "كورونا" .

وأكد استمرار السفارة فى جهودها لمتابعة أحوال العراقيين في مصر ، والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم خلال الظروف غير المسبوقة التي تتعرض لها دول عدة، نتيجة هذا الوباء الذي يجتاح العالم .

وكانت السفارة العراقية بالقاهرة قد سَيّرَت تسع رحلات جوية استثنائية خلال الفترة الماضية ، لعودة المواطنين العراقيين "العالقين " في مصر إلى (بغداد ) بالتعاون مع السلطات المصرية .