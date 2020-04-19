شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن إيقاف العمل بلجان استلام الأقماح المحلية غدا بمناسبة شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً بمنح أجازه لغرفة عمليات استلام القمح المحلي بديوان عام الوزارة غدا الاثنين بمناسبة شم النسيم ، وكذلك إيقاف العمل بجميع لجان استلام الأقماح المحلية .

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتسويق القمح المحلى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة من خلال الجهات المسوقة والتى تتيح فتح مواقعها التخزينية والتسويقية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة فى جميع محافظات ومراكز وقرى الجمهورية، حيث يوجد لدى الوزارة ما يقرب من 450 نقطة تجميع للقمح وهذه النقاط قد تكون صوامع، أو بناكر، أو شون مطورة حديثة، أو شون أسفلتية خرسانية وتصل السعات التخزينية من الأقماح إلى ما يقرب من ٣.٢ مليون طن.

كما تم تشكيل لجان لاستلام الأقماح ممثلة وزارات التموين والزراعة، وأيضًا من كل من هيئة سلامة الغذاء، والرقابة على الصادرات والوارثات حتى يتم الالتزام بضوابط التوريد الصحيحة ، على تكون مواعيد عمل لجان استلام الاقماح من ٨ صباحاً حتى ٨ مساءً بجداول منظمة لمنع التزاحم والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى شهر رمضان من ٩ صباحا حتى الرابعة عصراً، ومن بعد الإفطار حتى ١١ مساءً طوال شهر رمضان، مع تشكيل غرفة عمليات بوزارة التموين لمتابعة عملية التوريد.

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ويعد القمح أحد أهم السلع الاستراتيجية فى مصر، وأنه من المتوقع أن تكون معدلات الإنتاج هذا العام اكثر من العام الماضي، حيث بلغت المساحة المنزرعة من القمح ٣.٤ مليون فدان مقارنة بـ ٣.١ مليون فدان العام الماضى ومن المستهدف توريد ٣.٦ مليون طن قمح لصالح وزارة التموين وسط اتخاذ الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد