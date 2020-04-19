شكرا لقرائتكم خبر عن آليات "الصحة" لمنع إصابة عناصر الفرق الطبية بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت وزارة الصحة والسكان منشوراً إلى مديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ومديرى مستشفيات العزل، ضمن الإجراءات الاحترازية واجراءات مكافحة العدوى للمرضى وأعضاء الفريق الطبى القائم بالعمل بمستشفيات العزل بأن يتم التنبيه المشدد على اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتى تتضمن إجراء تحليل فيروس كورونا المستجد " الكاشف السريع" لجميع الأفراد المشاركين فور وصولهم المستشفى وفى حالة إيجابية التحليل يتم العزل وأخذ مسحة واجراء تحليل PCR، وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد " الكاشف السريع" لجميع العاملين قبل مغادرة مستشفى العزل وفى حالة إيجابية التحليل يتم العزل وأخذ مسحة واجراء تحليل PCR

وشددت الوزارة على أنه فى حال ظهور أى أعراض اشتباه على أحد العاملين يتم العزل واجراء تحاليل PCR فورا ومتابعة الحالة طبياً طبقاً للبروتوكولات.

كما شددت على تدريب جميع المشاركين قبل العمل على إجراءات مكافحة العدوى بمستشفيات العزل أساليب الوقاية للأطقم الطبية مع الاعتماد على الكتيب الصادر من الإدارة العامة لمكافحة العدوى كمرجع لإجراءات الوقاية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

ووجهت الوزارة بتعزيز أعداد فريق مكافحة العدوى بالمستشفى للتأكد بصفة مستمرة من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى واستخدام أدوات الوقاية الشخصية للأطقم الطبية وفقاً للبروتوكولات المعتمدة من إدارة مكافحة العدوى.

كما وجهت الوزارة بصرف الأدوية الوقائية المحددة للأطقم العاملة وفقاً للبروتوكول المعتمد لحماية الأطقم الطبية والتأكد على العاملين بضرورة تناولها حرصاً على العاملين مع صرف الكميات اللازمة لهم للاستخدام بعد انتهاء فترة عملهم بالمستشفى قبل المغادرة.

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كما وجهت الوزارة بتقديم إفادة معتمدة من المستشفى لجميع العاملين عند مغادرتهم المستشفى بفترة عملهم داخل المستشفى موجهة إلى جهة عملهم الأصلية

وشددت على أنه فى حالة اصابة اى فرد من الفريق الطبى بمستشفيات العزل يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للعلاج والمتابعة المستمرة وفقاً لبروتوكولات العلاج المعتمدة.

وأوضحت أنه سيتم احتساب فترة علاج العاملين المصابين بمستشفيات العزل والمستشفيات المعنية بمجابهة الجائحة وكذلك فترة النقاهة اللازمة بعد الشفاء اجازة مرضية يستحق عنها العامل كافة مستحقاته المالية بما فى ذلك مكافأة العمل بمستشفيات العزل فترة العلاج والنقاهة.

وأشارت إلى ضرورة موافاة قطاع الرعاية العلاجية فور انتهاء فترة العمل بأسماء العاملين وفقاً للنماذج السابق إرسالها لصرف المستحقات المالية للمشاركين، إلى جانب تجهيز بيان شهرى بالمشاركين فى تلك المهمة الوطنية لتجهيز تقدير أدبى لائق لهؤلاء الأبطال.