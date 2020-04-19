شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف حالة الطقس في «شم النسيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الاثنين طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد .

والطقس ليلاً شديد البرودة على معظم الأنحاء، لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بارد على شمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

والرياح معتدلة على معظم الأنحاء، تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، نشطة على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «16– 29»، الإسكندرية «15– 24»، قنا «18- 32»، الأقصر «17 – 33»، أسوان «19 – 34» .

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