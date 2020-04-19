شكرا لقرائتكم خبر عن مد أجل سداد متأخرات الاسكان المتميز بأسوان حتي سبتمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مد أجل السداد للمتأخرات المالية لحاجزى الوحدات السكنية بمشروع الإسكان المتميز إلى أول شهر سبتمبر القادم. وأكد عطية، أن ذلك يأتى في إطار حرص المحافظة على تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين فى مختلف المجالات وخاصة مع التداعيات الإقتصادية والإجتماعية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد وضمن حزمة الإجراءات التى قامت بها المحافظة مراعاة للظروف الحالية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 3,032

تعافي 701

وفيات 224

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مد أجل سداد متأخرات الاسكان المتميز بأسوان حتي سبتمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.