شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يتابع تطبيق قرارات رئيس الوزراء بمنع الاحتفال بشم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الأحد، اجتماعًا مع رؤساء المدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، شدد خلاله على ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمنع الاحتفال بشم النسيم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيق جميع المراكز والمدن لكل الإجراءات الاستباقية والاحترازية في هذا الشأن.

وأكد «المحافظ» الغلق الكامل لجميع المتنزهات والحدائق العامة، ومنع التجمعات نهائيًا بالشوارع والشواطئ والغلق الكامل على مدار اليوم لجميع المحال التي ينطبق عليها قرارات الغلق مع إيقاف جميع وسائل النقل العام وكل أتوبيسات الرحلات والمعديات النهرية في شم النسيم للحد من الكثافات، واستغلال فترة توقف عمل المواقف خلال هذا اليوم بتكثيف حملات التعقيم والتطهير.

وأكد «آمنة» استمرار الانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والغرف الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات للوقوف على أي مشكلة والتدخل الفورى لحل أي مشكلة قد تطرأ أولًا بأول، وتكثيف الحملات التموينية على المخابز وجميع المحال وخاصة محال بيع الأسماك المملحة للتأكد من مدى صلاحيتها لضبط وردع المخالفين والحفاظ على صحة المواطنين، وتكثيف الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين وخاصة خلال أيام الإجازات والأعياد والعطلات الرسمية، والتنسيق مع الأمن والمرور لضبط الحركة المرورية ومتابعة التزام المواطنين بالقرارات الاحترازية، والمرور الدورى واليومى على جميع المصانع والمشروعات الجارى تنفيذها، خاصة بقرى مبادرة حياة كريمة، للتأكد من استمرار العمل بها والتزام جميع العاملين بتنفيذ جميع المعايير الخاصة بالسلامة والوقاية اللازمة.