شكرا لقرائتكم خبر عن 7 محاذير من «أوقاف الإسكندرية» للخطة الدعوية لشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اجتماعاً طارئاً، الأحد، ضم عبدالرحمن نصار، وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية، ومديرى الإدارات الفرعية، لبحث أوضاع المساجد في ظل الظروف الراهنة المصاحبة لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والحد من التجمعات والزحام والتأكد من استقرار الوضع ولمناقشة الخطط الدعوية الخاصة باستقبال شهر رمضان.

ونص الاجتماع على 7 محاذير: هي التأكيد على استمرار انتداب جميع الأئمة للتفتيش ومتابعة أوضاع المساجد في مناطقهم بالتنسيق مع مفتشى الإدارات، كل في منطقته، والتأكيد على استمرار تكليف كل عامل بمتابعة عدد من الزوايا الأهلية بما لا يقل عن زاويتين ولا يزيد على خمسة، والتأكيد على عدم تمكين أي أحد- فردًا كان أو جماعة- من إقامة أي نشاط في أي مسجد تحت أي مسمى.

وضمت المحاذير عدم السماح بفتح المساجد لأعمال الصيانة إلا بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة في الأوقاف وعدم فتح المساجد لأداء شيء من الشعائر (الجماعات- الجُمع- صلاة التراويح) حتى تمر هذه الأزمة حفاظًا على سلامة المواطنين والاقتصار على رفع الأذان بالمساجد فقط بصيغة النوازل التي قررتها الوزارة، وكل من يخالف التعليمات أو يثبت تقصيره أو تقاعسه عن أداء عمله يعرّض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات التي قررتها الوزارة والتى تصل إلى الفصل من العمل.