شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنفذ عمليات تعقيم للمناطق الحيوية والمواقف ومحطات القطارات (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمالاً لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة للحد من انتشار فيروس كورونا، قامت عناصر الإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لموقفي النقل الجماعي بالمرج ومدينة السلام، إضافة إلى محطة 23 يوليو بالمرج للقطارات والشوارع الرئيسية والمرافق الخدمية المحيطة بها.

جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد.

وتم الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمال التعقيم الوقائى لتلك المرافق الحيوية، والتى تشهد في الحالة الطبيعية تردد أعداد كثيفة من المواطنين عليها باعتبارها من أهم مواقف النقل الجماعى التي تخدم عددا كبيرا من سكان محافظات الدلتا وإقليم القناة والصعيد.

كذلك تنفيذ كل الإجراءات الوقائية بمحطة مترو الأنفاق «المرج الجديدة» وما تحتويه من مكاتب وبوابات للدخول والخروج وأرصفة وأماكن الانتظار، علاوة على كونها من أهم محطات خطوط مترو الأنفاق التي تشهد كثافة عددية من المستخدمين لها، كذلك محطة 23 يوليو للقطارات بمنطقة المرج ذات الكثافة السكانية العالية.

وفي سياق متصل، قامت المنطقة الجنوبية العسكرية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لعدد من المرافق الحيوية والمنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، بالإضافة إلى الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظات، حيث قامت بتطهير ديوان عام محافظة أسيوط ومحطة السكك الحديدية وجامعة أسيوط وعدد من الشوارع والميادين الرئيسية وعدد من البنوك ذات الإقبال الجماهيرى الكبير، بالإضافة إلى تطهير محطة قطار سوهاج وعدد من الشوارع والميادين الرئيسية، كذلك ديوان عام المحافظة ومحطة قطار قنا ومحطة قطار الأقصر، فضلًا عن تنفيذ أعمال التعقيم لجامعة أسوان ومحطة السكة الحديد وعدد من الشوارع والميادين ذات الكثافة السكانية، كما قامت العناصر بتعقيم الشوارع الرئيسية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وحرصت القوات المسلحة على استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية لضمان تنفيذ كل أعمال التطهير بأعلى جودة وأكبر مساحة ممكنة، وفى أوقات فرض حظر التجوال لضمان عدم تعطل حركة سفر المواطنين وتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير الوقائى بتلك الأماكن أثناء خلوها من المواطنين المترددين في ذلك الوقت.

يأتى ذلك في إطار تطويع القوات المسلحة كل إمكانياتها وجهودها المتواصلة لمساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

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القوات المسلحة تطهر وتعقيم المناطق الحيوية والشوارع والمنشآت والمواقف الجماعية ومحطات السكك الحديدية

القوات المسلحة تطهر وتعقيم المناطق الحيوية والشوارع والمنشآت والمواقف الجماعية ومحطات السكك الحديدية

القوات المسلحة تطهر وتعقيم المناطق الحيوية والشوارع والمنشآت والمواقف الجماعية ومحطات السكك الحديدية