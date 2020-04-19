شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشهد الاحتفال بيوم حصاد القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الاحتفال بيوم حصاد القمح بعزبة نسيم التابعة للإدارة الزراعية بأبوكبير إيذاناً ببدء الحصاد وانتظام عملية تجميع وتوريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة والبالغ عددها 52 موقع تخزيني بطاقة إستيعابية 750 ألف طن للحفاظ على القمح.

حضر الاحتفال الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة والأستاذ وجيه سعدون رئيس مركز ومدينة أبوكبير وعدداً من المزارعين.

أدار المحافظ حواراً مفتوحاً مع المزارعين للتعرف على إنتاجية الفدان من القمح والأصناف الزراعيه المستخدمة والتي تساعد في زيادة الإنتاجية وتحسين حاله المحصول قائلاً: «مبروك عليكم محصول القمح وسنه خير على مصر كلها».

وجه المحافظ بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح للشون والصوامع لتحقيق أكبر كميه توريد هذا العام، مشدداً على ضروره تكثيف أعمال المتابعه لعملية التوريد مع تفعيل دور الهيئة القوميه لسلامه الغذاء لمنع أي تلاعب، بالإضافة إلى الفحص الدوري للكميات المستلمة مع مراعاة تخزينها طبقا للاشتراطات والضوابط التي حددتها وزاره التموين.

طالب المحافظ وكيل وزاره الزراعة بتفعيل دور إدارة الإرشاد الزراعي لتشجيع المزارعين على طرق الزراعه المستحدثة ومنها زراعه القمح على مصاطب لتحقيق أعلي إنتاجية وترشيد مياه الري المستخدمة في الزراعة.

ومن جانبه أكد المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام 417 ألف و822 فدان بزيادة 27 ألف فدان عن العام الماضي، مشيراً إلى استحداث عدد من الأصناف والتقاوي الجديدة ذات الجودة والإنتاجية العالية لزيادة إنتاجية الفدان، مؤكداً أنه من المتوقع هذا الأسبوع أن نشهد توريد كميات كبيرة من القمح نظراً لارتفاع درجه حرارة الجو.

وأشار وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا العام بمركز أبوكبير 21 ألف و886 فدان أي ما يقارب 70 % من جمله الزمام المنزرع بالمركز حيث يستخدم المزارعون أصناف عاليه الإنتاج في زراعة القمح مثل مصر 1 ومصر 2 وسدس 14 وجميز 12 وجيزة 171 ويستخدمون طرق زراعية مختلفة «العفير- التخضير – الزراعة على مصاطب- السطارة المعدلة».

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وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن هناك ما يقرب من 3 ألاف فدان منزرع على مصاطب بالمركز للمساهمة توفير كميات التقاوي المستخدمة وتوفير كميات كبيرة من المياه وزيادة إنتاجية الفدان بخلاف طرق الزراعة العادية بالإضافة إلى وجود 9 شون تستخدم لتجميع محصول القمح من المزارعين بمركز أبوكبير.

أعرب المزارعون عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم ومشاركتهم فرحتهم بحصد سنابل الذهب الأصفر والذي يعد أحد المحاصيل الهامة والإستراتيجية والتي تعتمد عليه الدولة بشكل كبير في سد احتياجات المواطنين من الغذاء.