شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجل سعر الدولار اليوم الأحد، في التعاملات الرسمية للبنوك المصرية استقرار مقارنة بأسعار الصرف أمس، حيث سجل سعر الصرف للعملة الاجنبية اليوم في البنك المركزي المصري 15.68 للشراء، و15.81 للبيع، بينما سجل 15.68 للشراء و15.78 للبيع في البنك الأهلي.
وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك أبو ظبي الاسلامي 15.72 للبيع و15.80 للشراء، في حين وصل سعر الصرف في كل من بنك القاهرة، والبنك العربي الافريقي والبنك التجاري الدولي CIB وكريديا اجريكول الي 15.70 للبيع، و15.80 للشراء.
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الوضع في مصر
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اصابات
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.