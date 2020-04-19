شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: منح إجازة لغرفة عمليات استلام القمح المحلي غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأحد، قرارًا بمنح أجازة لغرفة عمليات استلام القمح المحلي بديوان عام الوزارة، وكذلك إيقاف العمل بجميع لجان استلام الأقماح المحلية هذا اليوم.

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتسويق القمح المحلى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة من خلال الجهات المسوقة والتى تتيح فتح مواقعها التخزينية والتسويقية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة فى جميع محافظات ومراكز وقرى الجمهورية، حيث يوجد لدى الوزارة ما يقرب من 450 نقطة تجميع للقمح وهذه النقاط قد تكون صوامع، أو بناكر، أو شون مطورة حديثة، أو شون أسفلتية خرسانية، وتصل السعات التخزينية من الأقماح إلى ما يقرب من 3.2 مليون طن.

كما تم تشكيل لجان لاستلام الأقماح ممثلة وزارات التموين والزراعة، وأيضًا من كل من هيئة سلامة الغذاء، والرقابة على الصادرات والوارثات حتى يتم الالتزام بضوابط التوريد الصحيحة ، على تكون مواعيد عمل لجان استلام الأقماح من 8 صباحًا حتى 8 مساءً بجداول منظمة لمنع التزاحم والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي شهر رمضان من 9 صباحًا حتى الرابعة عصرًا، ومن بعد الإفطار حتى 11 مساءً طوال شهر رمضان، مع تشكيل غرفة عمليات بوزارة التموين لمتابعة عملية التوريد.

ويعد القمح أحد أهم السلع الاستراتيجية في مصر، وأنه من المتوقع أن تكون معدلات الإنتاج هذا العام أكثر من العام الماضي، حيث بلغت المساحة المنزرعة من القمح 3.4 مليون فدان، مقارنة بـ3.1 مليون فدان العام الماضي، ومن المستهدف توريد 3.6 مليون طن قمح لصالح وزارة التموين وسط اتخاذ الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.