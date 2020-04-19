شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يدعو للتكاتف لتجاوز آثار فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن بلاده سخرت كل جهودها وعززت إجراءاتها الصحية والوقائية واتخذت مختلف التدابير اللازمة لمواجهة وباء الكورونا منذ فترة مبكرة ووفق أعلى المعايير الصحية لمنظمة الصحة العالمية.

وأشار الشيخ صباح الاحمد في كلمة للمواطنين عبر تليفزيون الكويت تزامنا مع انطلاق اولي رحلات الجسر الجوي لنقل الكويتيين المقيمين في الخارج إلى حرص الكويت على عودة أبنائها إلى أحضان الوطن قبيل حلول شهر رمضان المبارك موضحا أن الحكومة أعدت الخطط والبرامج اللازمة لذلك واتخذت كافة الإجراءات، والاستعدادات المطلوبة لعودتهم داعيا إلى الالتزام التام بتعليمات السلطات الصحية فيما يتعلق بفترة الحجر وعدم الاختلاط، حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم، ولتجنب المساءلة القانونية والإجراءات الجزائية.

ونوه امير الكويت بجهود الأجهزة الحكومية والأهلية والكوادر الطبية وفرق التطوع لمنع انتشار هذا الوباء وتجاوز آثاره وخدمة المواطنين والمقيمين.