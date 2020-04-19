شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء الحجر الصحي بمرسى علم.. مطار القاهرة يستقبل 323 من العالقين بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، طائرة إجلاء المصريين العالقين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي هبطت قبل أسبوعين بمدينة مرسى علم، مقر الحجر الصحي الجديد.

وكشفت مصادر بمطار القاهرة الدولي، أن الطائرة غادرت مطار مرسى علم الدولي صباح اليوم، موضحا أن الطائرة تقل على متنها 323 مصريا، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الخاصة بهم، والتي فرضتها الدولة عليهم فور عودتهم من الولايات المتحدة الأمريكية، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر لـ «المصري اليوم»، أن المصريون العائدون من واشنطن غادرو، فندق إقامتهم المخصص للحجر الصحي بمدينة مرسى علم بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، والتأكد من سلامتهم الصحية، وغادروا في مجموعات بعد تعقيم جميع حقائبهم، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لعودتهم بسلام.

وأوضحت المصادر، أن وزارة الطيران المدني، بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية المصرية، كانت سيّرت رحلات جوية استثنائية إلى مدينة واشنطن الأمريكية لعودة المصريين العالقين هناك، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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