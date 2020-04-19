شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس: ميناء الأدبية استقبل 31 سفينة خلال الأسبوع الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المكتب الإعلامي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء الأدبية التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الجنوبي) قد استقبل، خلال الأسبوع الماضي، حتى صباح الأحد، 21 سفينة، وقد تم استقبال 8 سفن، السبت، حاويات شحن وتفريغ على الأرصفة ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما أعلنت ميناء السخنة عن إجمالي حركة السفن التي بلغت 10 سفن، حيث سجل ميناء السخنة دخول 2 سفينة ومتواجد على الأرصفة عدد 1 سفينة فحم حمولة 72398 طن فحم، وعدد 1 سفينة حاويات حمولة 1925 طن، ومن المنتظر دخول 6 سفن جديدة خلال اليومين المقبلين.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.