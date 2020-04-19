شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن البحوث التطبيقية لطلاب سنوات النقل بالتعليم الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن الانتهاء من إعداد تفاصيل البحوث التطبيقية لجميع طلاب سنوات النقل بالتعليم الفنى بكافة نوعياته وتخصصاته.

وأوضحت الوزارة أن ذلك بناءً على ما سبق إعلانه من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن تكليف جميع طلاب سنوات النقل بالتعليم الفنى بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد في الأجزاء التي تم دراستها بالمقررات المختلفة حتى يوم 15 مارس 2020 (تاريخ بدء تعليق الدراسة)، وتشمل هذه الأنشطة إجراء بحوث تطبيقية وإعداد تصميمات باستخدام برامج تخصصية على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة لهذه الأنشطة التعليمية.



وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم نشر البحوث التطبيقية لجميع طلاب سنوات النقل لنوعيات التعليم الفنى المختلفة على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني http://portal.moe.gov.eg، ومنتديات قطاع التعليم الفنى من خلال الرابط https://fanyeduc.yoo7.com



وقد بلغ العدد الإجمالي للبحوث التطبيقية لجميع النوعيات والتخصصات إلى 1288 مشروعًا بحثيًا تطبيقيًا موزعة كالتالى: 1007 للتعليم الصناعي- 45 للتعليم التجاري- 30 للتعليم الزراعي- 121 للتعليم الفندقي- 85 لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، فضلاً عن البحوث التطبيقية الخاصة بالتعليم المهنى وبطلاب الدمح.

وقد أعلنت الوزارة عن الإرشادات والإجراءات التالية لطلاب التعليم الفني من أجل إعداد البحوث التطبيقية المطلوبة كالتالى: على الطالب أو (مجموعة الطلاب المشاركة كمجموعة واحدة بحيث لا تتعدى 5 طلاب) أن يختار بحث تطبيقى واحد فقط من الأبحاث المطروحة ( في حالة وجود أكثر من بحث)>



و يجب على كل طالب أن يدرس موضوع البحث التطبيقى وقراءته بطريقة متأنية وتدوين ملاحظاته على عناصر البحث.

ويجب على كل طالب أن يدرس العناصر الموجودة بالبحث والتي تعد عناصر استرشادية له، وعليه أن يستكملها ويصيغ أية عناصر إضافية يري ضرورة ضمها للبحث.

و يقوم الطالب بإعادة ترتيب عناصر البحث ترتيبًا منطقيًا، ويجمع المادة العلمية التي تغطى جميع العناصر والتى ترتبط بالمواد الدراسية التي درسها من المصادر المختلفة المتاحة له مثل: المكتبه الإلكترونية لبنك المعرفة https://study.ekb.eg والكتب الدراسية والمراجع المتاحة.

و يقوم الطالب باختيار عنوان شيق للبحث إذا لم يكن العنوان معطى، كما يقوم بإعداد مقدمة توضع في بداية البحث توضح أهمية البحث، ويشرح ويصيغ المادة العلمية التي جمعها بأسلوبه صياغة لغوية سليمة تعكس مدى تمكنه من اللغة العربية.

و لابد أن يكتب الطالب المصطلحات الفنية باللغة الأجنبية، كما يجب أن يستعين بالإحصائيات والصور المعبرة، مع إمكانية عمل عرض تقديمى مصاحب PowerPoint presentation يقدم مع البحث في صورة ملف إلكتروني ويسلم على CD.

و يقوم الطالب بحل التمارين والأسئلة التي يتضمنها البحث كتطبيقات على بعض الموضوعات التي درسها، كما عليه أيضًا إعداد الرسومات الهندسية والتصميمات، وما يصاحبها من عمليات حسابية اعتمادًا على القوانين ذات العلاقة بموضوع البحث.

-ويسجل الطالب في نهاية البحث جميع المراجع والمصادر التي استخدمها في إعداد البحث.

ويجب توافر الشروط التالية في البحث: صفحة الغلاف: يلتزم الطالب بإعداد صفحة غلاف البحث وفقًا للنموذج المحدد من قطاع التعليم الفني والذى يتضمنه هذا البيان

وعنوان البحث: يجب أن يبتكر الطالب عنوان شيق للبحث التطبيقي إذا لم يكن هناك عنوان معطى للبحث.

ويجب أن يحتوي البحث على مقدمة تتضمن أهمية البحث.

ويجب أن يتضمن البحث العناصر الرئيسية وشرح مبسط لها بأسلوب الطالب.



وموضوع البحث: ويضم شرح عناصر البحث التطبيقى

ويجب على الطالب حل التمارين التي يتضمنها البحث

ويجب على الطالب كتابة المراجع والمصادر التي تم الاستعانة بها.

ويمكن أن يشمل أيضًا البحث التطبيقى، وفقًا لطبيعته: خطوات إجراء البحث- القوانين الأساسية المستخدمة إن وجدت ووحدات النواتج- رسومات توضيحية وصور خاصة بموضوع البحث والتطبيقات- رسومات هندسية لأجزاء فنية على ورق مربعات موضح عليها الأبعاد ومقياس الرسم.



وقد أوضحت الوزارة ضوابط تسليم البحوث التطبيقية، كما يلى: يجب أن يقدم كل طالب البحث التطبيقي الخاص به بخط يده شخصيًا حتى لو كان يعمل مع مجموعة من زملاءه ولن يقبل بحث مكتوب على الحاسب الآلي عدا بعض التطبيقات داخل البحث التي يجب تصميمها على الحاسب وطباعتها.

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ويدون الطالب الكود الخاص به على غلاف البحث التطبيقي، ويمكن الحصول عليه من خلال الرابط: http://studea.emis.gov.eg/

و يقوم الطالب بعد كتابة البحث بخط اليد بتحويله إلى صيغة pdf من خلال جهاز Scanner.

و يقوم الطالب برفع نسخة البحث بصيغة pdf على منصة Edmodo ويحتفظ بالنسخة الورقية معه.

وفى حالة تعذر رفع الطالب البحث وتسليمه على منصة Edmodo سيقوم الطالب بتصوير البحث، ويقوم بتسليم أصل البحث للمدرسة والاحتفاظ بصورة البحث بعد ختمها بختم المدرسة من المسؤول بالمدرسة.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل البحوث التطبيقية لكافة نوعيات وتخصصات التعليم الفني كما يلى: التعليم الزراعي ومدارس التكنولوجيا التطبيقية غدا الأحد 19 إبريل ،والتعليم التجاري أحد أيام 20 أو 21 إبريل ،والتعليم الفندقي أحد أيام 21 أو 22 إبريل ،والتعليم الصناعي أحد أيام 22 أو 23 إبريل 2020.

وقد أعلنت الوزارة أنه سيتم تسليم البحوث التطبيقية خلال الفترة من 7-15 يونيو 2020، أي أنه متاح أمام الطالب فرصة سبعة أسابيع تقريبًا للانتهاء من إنجاز البحث التطبيقى وتسليمه.