شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تطوير طريق «الإسكندرية – مطروح» واقتراب افتتاح ميدان «21» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية الطرق والنقل بالتعاون مع حي العجمي بالإسكندرية، اليوم الأحد، أعمال تطوير وتوسعة طريق «الإسكندرية – مطروح» الساحلي.



وصرح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم الانتهاء من أعمال توسعة ورصف وإنارة الطريق بدءا من مدخل شارع البيطاش الرئيسي شرقاً حتى شارع المرور بمنطقة البوابة ٨ غرباً، وذلك بتكلفة إجمالية 8 ملايين جنيه.



وأشار الشريف إلى استغلال فترة حظر التجوال في تكثيف أعمال الرصف وتقليل عرض الأرصفة بحيث لا يتعدى 2 متر بالطريق ما يساهم في حل أزمة المرور بالعجمي.

وفى ذات السياق واصلت مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، أعمال توسعة وتطوير ميدان الكيلو 21 والمدخل الشرقي لطريق «الذراع البحري»، ما يساهم في حل أزمة المرور.

انتهاء تطوير طريق «الإسكندرية – مطروح» واقتراب افتتاح ميدان «٢١»

واوضح المستشار السيد موسى، رئيس حي العجمي، انه تم إزالة الأسفلت القديم والمخلفات تمهيدا لبدء الرصف وتعديل الجزيرة الوسطى، وأضاف رئيس حي العجمي، أن أعمال الرصف تجرى خلال ساعات حظر التجوال الصادر لضمان عدم تعطيل حركة المرور. مشيرا إلى اقتراب افتتاح الميدان بعد تطويره.

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انتهاء تطوير طريق «الإسكندرية – مطروح» واقتراب افتتاح ميدان «٢١»