شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء تحذر من صلاة التراويح على الأسطح (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حثت دار الإفتاء، المصريين على صلاة التراويح في المنازل سواء بشكل فردي أو جماعي، في ظل استمرار غلق الجوامع ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «لا تنزعجوا وصلوا التراويح في بيوتكم فرادى أو مع أسركم، لأن الالتزام بالقرارات الاحترازية هو عبادة شرعية يثاب الإنسان عليها، والمعذور له أجر صلاة التراويح في المسجد تمامًا».

وتابعت: «ما نراه من دعوات البعض للتجمع أعلى أسطح المنازل للصلاة جماعة فهذا لا يجوز في هذا الوقت لأن ذلك يعرض حياة الناس للخطر، ونحذر الجميع من عمل تجمعات كبيرة خلال شهر رمضان المبارك من أجل صلاة التراويح، الزم بيتك وصلّ مع أسرتك فالالتزام بالتعليمات واجب شرعي».