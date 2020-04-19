شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. تعرف على جهود الداخلية فى مكافحة الجريمة وكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في مجابهة فيروس كورونا، فإن ذلك لم يمنعها من مواجهة الجريمة، حيث وجهت الشرطة حملات مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت الحملات في مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا"، عن ضبط (25953) قضية تموينية متنوعة، وضبط (31369) قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق، وغلق (11107) مكان نشاط تعليمى مخالف، وغلق (9893) محل مخالف لقرار الغلق.

ونجحت الحملات فى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط (167466) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (21372 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 36 قيادة تحت تأثير مخدر ، 2713 موقف عشوائى).

وتمكنت الحملات فى مجال الأمن السياحى عن ضبط (605) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حفر وتنقيب عن الآثار – قضايا ومخالفات شركات سياحية)، وفى مجال الأمن الإقتصادى، تم ضبط (7753 قضية تموينية متنوعة)، بينها ضبط (76) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (9168 إسطوانة بوتاجاز)، تقدر قيمة الغاز المدعم (1237680) جنيه، وضبط (16) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (192130لتر) لبيعها فى السوق السوداء، و ضبط (7661) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (839,531) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "2391" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "298,469" طن، وكذا ضبط (66) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت "127,774" طن)".

وأثمرت الجهود في مجال قضايا التيار الكهربائى عن ضبط (64120) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (35631141) جني.

ونجحت الجهود في ضبط (1076) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ، بينها (152) قضية ضرائب عامة، كشف (84) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (32) قضية فى مجال الجمارك، (13) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (199) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (445) حكم قضائى، (131) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (15) قضية فى مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- إتجار بالنقد الأجنبى، توظيف أموال، تهرب جمركى"، (5) قضايا فى مجالات جرائم "إختلاس المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه، إحتيال مصرفى، كسب غير مشروع "، بقيمة بلغت ( 2625685253 جنيه مصرى)، وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها.

وفى قضايا النقل والمواصلات، نجحت الجهود في ضبط (1321) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر - سلاح أبيض - أموال عامة - تسول - حيازة مواد مخدرة - باعة جائلين - إتصالات وبريد) بالإضافة إلى ضبط عدد (2) تشكيل عصابى، ضما (4 متهمين) ارتكبوا واقعتين "سرقة بالإكراه – نشل" .

Advertisements

ونجاحاً للحملات، تم ضبط (43) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، و ضبط (548) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - لنشات ومراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (905) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (159) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم"، (185) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (55) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (27) لنش وباخرة سياحية.

وفى مجال الأمن العام، تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (79) متهم وبحوزتهم : " (14) قطعة سلاح نارى، 22 طلقات مختلفة الأعيرة، (3) قطع سلاح أبيض"، و ضبط (12) قضية إتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو (750 جرام لمخدر الحشيش – 196جرام لمخدر الهيروين)، وتنفيذ (3798) حكم قضائى متنوع، وضبط (525) قضية متنوعة أخرى.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء "غير المرخصة" تم ضبط (1203) قطعة سلاح نارى.. أبرزها (125 بندقية آلية – 213 بندقية غير مششخنة – 70 مسدس – 794 فرد محلى الصنع – 10723طلقة مختلفة الأعيرة – 1271 قطعة سلاح أبيض)، وفى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة: تم تأمين تنفيذ عدد (2467) قرار إزالة (حالة تعدى على الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق (25) مديرية أمن.

ونجحت الحملات في تنفيذ (494395) حكم قضائى، وذلك على النحو التالى: " (2018) حكم جناية، (170012) حكم حبس، (249559) غرامة، (72806) مخالفة"، وضبط (13) تشكيل عصابى ، ضموا (34) متهماً ، ارتكبوا (57) حادث سرقة متنوع، وضبط (144) قضية أحداث، وإعادة (8) سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (32) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (38) متهماً.