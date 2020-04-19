شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بكين بالقاهرة: الشائعات على وسائل التواصل نوع من التمييز ضد الصينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال لياو ليتشيانج، السفير الصينى بالقاهرة، ردا على سؤال حول التمييز ضد الصينيين فى مصر، إن تعرض المواطن الصينى للتنمر فى الطريق الدائرى، حادث فردى لا يمثل الرأى العام للشعب المصرى ولا يمثل الصداقة المصرية الصينية، معربا عن اعتقاده أن سائق السيارة تصرف بدفع الخوف، ولا يتعمد أى ممارسات تمييزية.

وأضاف فى المؤتمر السابع الذى تعقده السفارة الصينية بشأن جهود مكافحة كورونا، والذى تم تنظيمه عبر الانترنت، أن هناك بعض الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعى التى تمثل نوعا من التمييز ضد الصين.

وقال إن البعض ينشر أخبار حول أكل الصين للخفافيش والثعابين والبعض الآخر عن انتشار فيروس هانتا، وهو فيروس قديم وله علاج، لكنه أكد أن الشائعات تتوقف عند رجل حكيم، والبعض يحاول الافتراء على الصين، ونرجو من الأصدقاء المصريين أن يكونوا حذرين من محاولات زرع الشقاق بيننا، مؤكدا على الصداقة العميقة بين البلدين.

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وقال إنه فى المجتمع الدولى هناك من يحاول توجيه اتهامات للصين، وللحزب الصينى الشيوعى الحاكم، وأوضح أنه خلال أكثر من 70 عاما، حققت الصين انجازات غير مسبوقة فى فترة زمنية قصيرة، وهذا بفضل القيادة الحكيمة للحزب الشيوعى ووحدة الشعب ودعم التنمية فى كافة المجالات، معربا عن ثقته عن أن الصين ستحقق المزيد من الإنجازات فى زيادة معدل الناتج المحلى وانتشال الفقراء وتعزيز التنمية الثقافية والاجتماعية والحضارية وفى كافة المجالات.

وقال إن حماية الأرواح هى الأولوية الأولى للمجتمع الدولى وحكومات العالم، والصين على استعداد للتعاون فى هذا الصدد لتحقيق هذه الأولوية.

وأعرب عن أمنيته أن يساهم هذا الفيروس فى تعزيز التضامن والتعاون والتكاتف بين البشرية.