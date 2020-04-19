شكرا لقرائتكم خبر عن 285 عراقيا يغادرون مطار القاهرة علي متن رحلة استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، رحلة استثنائية متوجهة إلى مدينة بغداد، سيرتها الخطوط الجوية العراقية، لإجلاء مواطنين عراقيين من مصر، ضمن جسرها الجوي الاستثنائي لعودة مواطنيها، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

صرحت مصادر مطلعة، بأن الرحلة العراقية رقم IA101 غادرت مطار القاهرة، على متنها 285 مواطنًا عراقيا من المتواجدين داخل مصر، وتم إنهاء إجراءات كافة الركاب المغادرين من خلال مبنى الركاب رقم 1 بالمطار، بالتنسيق بين السفارة العراقية بالقاهرة ووزارة الطيران المدني.

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وأوضحت المصادر، أن مسئولي المطار تعاملوا مع الطائرة، التي وصلت بدون ركاب، وتم تجهيزها بعد أن تم تعقيمها طبقا للإجراءات الاحترازية المعمول بها فى المطارات لمنع انتشار وباء كورونا وفقا للخطة التى وضعتها وزارة الطيران لمكافحة انتشار الفيروس القاتل.

وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.