الإفتاء: صلوا التراويح فى بيوتكم والالتزام بالقرارات الاحترازية عبادة شرعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت دار الافتاء رسالة للمسلمين قبل شهر رمضان المبارك جاء فيها : لا تنزعجوا وصلوا التراويح في بيوتكم فرادى أو مع أسركم، لأن الالتزام بالقرارات الاحترازية هو عبادة شرعية يثاب الإنسان عليها، والمعذور له أجر صلاة التراويح في المسجد تمامًا.
أعلنت دار الإفتاء المصرية، خطتها لشهر رمضان المبارك للعام 1441 هجرياً، حيث أعدت الدار عدد من الموضوعات منها: شهرالخير، رقق قلبك، مفتى وفتوى فى رمضان، فتوى هنية ساعة مغربية، فتوى من نور ساعة سحور، رسالة نور، شمائل نبي الرحمة، أدعية، أحاديث، آداب الصيام، ما يفطر و ما لا يفطر، ما يجوز وما لا يجوز.
وكانت دار الإفتاء المصرية، أصدرت طبعة جديدة من "كتاب الصيام"، والذى يضم الكثير من أحكام الصيام، والمعاملات والأحكام الشرعية فى شهر رمضان للعام 1441 هجرياً، وعيد الفطر المبارك.
ويقدم كتاب الصيام الجديد الفتوى للمسلمين بأسلوبٍ عصرى يتماشى مع ما جدَّ من متطلبات عصرنا فى أمور حياتنا المختلفة، من عبادات، وأحوال شخصية، ومعاملات عصرية حلَّت بالمسلمين، بالإضافة إلى أنه يبين الإجابة عنها بأسلوبٍ واضح شامل ومختصر، يستطيع القارئ المسلم من خلالها فهم الإجابة فهمًا عميقًا شاملاً.
الكتاب يهدف إلى تقديم الفتاوى الرمضانية تلبية لاحتياجات المسلمين الفقهية والتى غالباً ما تكثر خلال شهر رمضان المبارك، لاسيما فى مسائل الصيام وأحكامه.
ومن بين موضوعات الكتاب الجديد أحكام إفطار المرضع أو المرأة بعذر، وفضل ليلة القدر، والجهر بالإفطار، والمرخص لهم بالإفطار، وفضل إفطار الصائم، وصيام الستة أيام البيض، وأحكام الاعتكاف، والصيام على رؤية دولة أخرى، رخصة الإفطار لمن؟ واستخدام المرأة للعطور فى رمضان، ومتى يتم القضاء؟ وصوم الحامل، حكم الحقنة فى نهار رمضان، وكشف الطبيب على المرأة فى نهار رمضان، حكم استخدام قطرة الأنف، حكم الحقنة فى الوريد أو العضل، استخدام بخاخة الصدر إلى آخره من المسائل المتعلقة بالصيام فى الشهر الكريم.
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