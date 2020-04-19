شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: صلوا التراويح فى بيوتكم والالتزام بالقرارات الاحترازية عبادة شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت دار الافتاء رسالة للمسلمين قبل شهر رمضان المبارك جاء فيها : لا تنزعجوا وصلوا التراويح في بيوتكم فرادى أو مع أسركم، لأن الالتزام بالقرارات الاحترازية هو عبادة شرعية يثاب الإنسان عليها، والمعذور له أجر صلاة التراويح في المسجد تمامًا.

أعلنت دار الإفتاء المصرية، خطتها لشهر رمضان المبارك للعام 1441 هجرياً، حيث أعدت الدار عدد من الموضوعات منها: شهرالخير، رقق قلبك، مفتى وفتوى فى رمضان، فتوى هنية ساعة مغربية، فتوى من نور ساعة سحور، رسالة نور، شمائل نبي الرحمة، أدعية، أحاديث، آداب الصيام، ما يفطر و ما لا يفطر، ما يجوز وما لا يجوز.