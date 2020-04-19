شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات: قرارات امتحانات الفصل الدراسى الثانى تنطبق على طلاب المعاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وعضو اللجنة المشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس بشأن امتحانات الفصل الدراسى الثانى، إن جميع القرارات الصادرة من المجلس أمس بخصوص امتحانات طلاب النقل والفرق النهائية بالجامعات، تنطبق على طلاب المعاهد الحكومية والخاصة.

وأضاف الدكتور أشرف عبد الباسط في تصريح خاص لـ" الخليج 365" أن اللجنة تعمل على تلقى الأطروحات والاستفسارات الخاصة من رؤساء الجامعات بعد وضع التصور النهائي ، ومن ثم وضع الضوابط والإطار العام للتنفيذ .

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وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر تشكيل لجنة، برئاسة الدكتور عصام الكردي - رئيس جامعة الإسكندرية، وعضوية كل من: "الدكتور ماجد نجم - رئيس جامعة حلوان، والدكتور طارق الجمال - رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد لطيف - أمين المجلس الأعلى للجامعات (عضوا ومقررا)، والدكتور صديق عبد السلام - أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور حسن أحمد محمدين - مستشار وزير التعليم العالي لشئون المعاهد، والمستشار محمد المنشاوي - المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي"، على أن تتولى اللجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بإلغاء امتحانات طلاب فرق النقل بالكليات، واتمامها بالنسبة لطلاب الفرق النهائية وتلقى اية استفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص اية حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات وإبداء الرأي بشأنها والتنسيق بين الجامعات في هذا الصدد ، والتواصل مع الجهات المعنية للعمل على تذليل اية عقبات تحول دون تنفيذ قرارات المجلس وإعداد تقارير دورية تعرض علي المجلس عما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية لاستكمال الفصل الدراسي الثاني في ضوء تلك القرارات والنظر فيما يحيله لها وزير التعليم العالي والبحث العلمي من موضوعات تتعلق بمجال عملها على أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس لاعتمادها.