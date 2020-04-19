شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإيرانية تسجل 87 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والإجمالى 5118 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إلى 5118 بعد تسجيل 87 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغت الاصابات 82 ألفا و211 شخصا، بحسب المتحدث الرسمى كيانوش جهان بور.

وقررت إيران استئناف الأنشطة الاقتصادية متوسطة المخاطر بدء من الغد وذلك فى ظل انتشار جائحة كورونا، وبحسب الرئيس الإيرانى حسن روحانى، ستعود المحال التجارية والبازار والمراكز التجارية للعمل بداية من الغد، لكن ستغلق أبوابها من الساعة ألأت 6 مساءً.

وبحسب موقع اعتماد اونلاين، وقال روحانى فى اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم، الأحد، أن الأعمال الأكثر خطورة والتجمعات مثل النوادى الرياضية ستبقى مغلقة.

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كما أشار إلى إلغاء التجمعات وأى مراسم دينية جماعية خلال شهر واستمرار إغلاق المساجد والأضرحة، قائلا "لن تكون هناك أي تجمعات أو مراسم دينية جماعية خلال شهر رمضان المبارك، وعلى المواطنين الاستمرار بالابتعاد عن أماكن التجمع والمساجد والعتبات المقدسة لأسبوعين على الأقل".

وكانت استؤنفت الأنشطة الاقتصادية فى المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 الأسبوع الماضى فيما عدا طهران التى استأنفت اليوم، وذلك بالتزامن مع تطبيق خطة تباعد ذكى قررتها وزارة الصحة الإيرانية، بينما نددت وسائل اعلام إيرانية فى السابق بالخطة التى رأت أنها لا جدوى منها فى ظل التزاحم الشديد فى المواصلات العامة.

وأعرب قائد عمليات مواجهة كورونا على رضا زالى، عن مخاوفه من احتمالية تفشي الفيروس عبر وسائل النقل العام.

وحذر إيرج حريرجي نائب وزير الصحة الإيراني، من ذروة إصابات جديدة في إيران خلال الخريف المقبل، کما كشف تقرير لمركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني، أن البلاد ستتعامل مع الفيروس لنحو 400 يوم، وأن الذروة ستكون في نوفمبر المقبل.