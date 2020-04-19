شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. ارتفاع آخر بحرارة الجو وشبورة بأغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الاثنين، ارتفاع آخر بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وتشهد السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس كما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وفى شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة.

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ويشهد اليوم الأحد، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وفى شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة على مناطق متفرقة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة.