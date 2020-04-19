تعرف على جهود الداخلية خلال 24 ساعة فى إزالة التعديات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات. ونجحت مديرية أمن القاهرة في تأمين تنفيذ (2) قرار إزالة عدد (2) عقار مخالف بدائرة قسم شرطة السلام أول ، فيما آمنت مديرية أمن الإسكندرية تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة. ونجحت مديريات أمن أسيوط والدقهلية والفيوم والوادي الجديد والغربية وسوهاج وقنا وأسوان في تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

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