شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة: مصنع كمامات مشترك مع مصر ينتج نصف مليون كمامة يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال لياو ليتشيانج، السفير الصينى بالقاهرة حول مصنع الكمامات المشترك بين مصر والصين، إنه ستزيد الطاقة الإنتاجية لمصنع الكمامات المتواجد بالقاهرة، والذى يعمل بشراكة وخبرة مصرية صينية، حيث من المقرر زيادة خطوط الإنتاج به إلى 5 خطوط، قدرة إنتاج كل خط 100 ألف كمامة فى اليوم الواحد، ما يساهم بشكل كبير في زيادة المخزون من المستلزمات الوقائية.

وأضاف ليتشيانج، فى المؤتمر السابع الذى تعقده السفارة الصينية بشأن جهود مكافحة كورونا، والذى تم تنظيمه عبر الانترنت، أن هذا المصنع سينتج كل يوم نصف مليون كمامة طبية، موضحا أن تشغيل هذا المصنع فى ظل انتشار الوباء يعكس تعزيز الشراكة والتعاون ويجسد استعداد الصين للتعاون مع الجانب المصرى لتحقيق التغلب النهائى على فيروس كورونا.

وقال السفير الصينى بالقاهرة، إنه بسبب الفيروس هناك تأجيل لزيارة بعض الوفود التجارية لمصر، ولكن رجال الأعمال الصينيين والمصريين يقيمون فيديوكونفراس لتعزيز الاتصال بينهم .

يشار إلى أن الصين ستتيح ما لديها من معلومات ونتائج فنية للجانب المصري للمساعدة في التصدي لفيروس كورونا المستجد، وتم عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرنس بين الخبراء الصينيين والمصريين لتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين فى التصدي لفيروس كورونا.