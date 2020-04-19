شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الإفتاء: صلوا التراويح فى بيوتكم والالتزام بالقرارات عبادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، توجيه دار الإفتاء رسالة للمسلمين قبل شهر رمضان المبارك جاء فيها: "لا تنزعجوا وصلوا التراويح في بيوتكم فرادى أو مع أسركم، لأن الالتزام بالقرارات الاحترازية هو عبادة شرعية يثاب الإنسان عليها، والمعذور له أجر صلاة التراويح في المسجد تمامًا".

رئيس الوزراء يعبر من ممر التعقيم خلال جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقديةاليوم، الأحد للعاصمة الإدارية؛ في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى بها، يُرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة، واللواء شعبان ضاحي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمدير التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية.

وزير الدفاع يرسل برقية تهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقـوات المسلحة وزيـر الدفاع والإنتـاج الحربى ببرقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة عيد القيامة المجيد، جاء فيها :" قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الأسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، يسعدني أن أهنئ قداستكم والإخوة الأقباط من أبناء الوطن بذكرى عيد القيامة المجيد متمنياً لكم موفور الصحة والبركات، وبهذه المناسبة أود أن أعرب لكم عن اعتزازى واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التى أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة فى بناء مصر وتاريخها المجيد.

سفير الصين بالقاهرة: مصنع كمامات مشترك مع مصر ينتج نصف مليون كمامة يوميا

قال لياو ليتشيانج، السفير الصينى بالقاهرة حول مصنع الكمامات المشترك بين مصر والصين، إنه ستزيد الطاقة الإنتاجية لمصنع الكمامات المتواجد بالقاهرة، والذى يعمل بشراكة وخبرة مصرية صينية، حيث من المقرر زيادة خطوط الإنتاج به إلى 5 خطوط، قدرة إنتاج كل خط 100 ألف كمامة فى اليوم الواحد، ما يساهم بشكل كبير في زيادة المخزون من المستلزمات الوقائية.

تشريع جديد يستهدف تخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع.. اعرف التفاصيل

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا صباح اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008. ونستعرض فيما يلى أهم أهداف مشروع القانون وما ورد به من أحكام:

رمضان على طريقة منظمة الصحة العالمية.. إرشادات ومحاذير "إنفو جراف"

أصدرت منظمة الصحة العالمية عددًا من الإرشادات المتعلقة بصيام شهر رمضان والمناسك المتعلقة به بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وطالبت منظمة الصحة العالمية إلغاء المحافل الاجتماعية والدينية، وأن يستند أى قرار بتقييد أو تعديل أو تأجيل أو المضى قدما فى عقد تجمهر جماعى إلى تقييم نموذجى للمخاطر، ويجب أن تصب هذه القرارات ضمن نهج شامل تتبعه السلطات الوطنية فى استجابتها لتفشى المرض.

الصحة تحذر أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل من تناول الفسيخ والرنجة

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الأسماك المملحة، مثل الفسيخ والرنجة، تحتوى على نسبة عالية من الأملاح تصل لــ 17% من وزن هذه الأسماك، والتى تسبب أضرارًا شديدة خاصةً للذين يعانون من الأمراض المزمنة وأمراض الكلى، والحوامل، والأطفال.

الآثار القانونية لإدراج زياد العليمى و12 آخرين بـخلية الأمل على قوائم الإرهاب

قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إدراج زياد العليمى و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.

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وزير التعليم: إلغاء البحث غير منطقى ومن لديه ورقة وقلم يستطيع إنجاز المشروع

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تريد تعليم الطالب منهجية محددة بما يتناسب مع عمره، وتطلب منه أن يكتب صفحة، أو صفحة ونصف في مشروع البحث، وهذا لا يستدعي كل هذا الجدل على الإطلاق، قائلا: نتخيل أن الطالب مطلوب منه موضوع إنشاء، ألا يستطيع الطالب الذي كان يؤدي الامتحان في اللجنة وسط المراقبين أن يفعل ذلك؟".

البابا تواضروس: أزمة كورونا جعلتنا نتواصل أكثر وتهنئة الرئيس فرحة كبيرة

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن عيد القيامة هو أهم عيد في السنة ويأتي بعد فترة صوم طويلة تمتد لمدة 55 يوما، موضحا أنه هذا العيد لا يشمل يوما واحدا، ولكنه يستمر لمدة 50 يوما، نطلق عليها "الخماسين المقدسة"، ويصحبه "شم النسيم" وعيد الربيع، ما يمثل تجديد الطبيعة، وخلال هذه الفترة نكون في فترة صوم، وفى التاريخ القديم تم تحويل الاحتفال بهذا العيد بعد يوم عيد القيامة.

جامعة القاهرة: تكليف الكليات بإعداد عناوين الأبحاث قبل 5 مايو

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على انتهاء الجامعة من رفع المقررات الدراسية بكافة الكليات على المواقع الالكترونية، ضمن خطة الجامعة للدراسة عن بعد، مطالبًا الطلاب بالبقاء في المنازل وعدم النزول التزاما بالإجراءات الحكومية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

رمضان فى السعودية بلا جماعة.. المملكة تعلن إجراءات الحرمين المكى والنبوى..فيديو

أعلنت المملكة العربية السعودية الإجراءات التى ستتبعها فيما يخص صلاة الجماعة بالمساجد عامة، والمسجدين النبوى والمكى، خلال شهر رمضان بما فى ذلك صلاة التراويح.

تعرف على أبرز 20 نصيحة من القومى للبحوث للاحتفال بـ"شم نسيم" آمن

قالت الدكتورة أسماء محمد فتحى استشارى الصحة العامة والطب الوقائى والتغذية بالمركز القومى للبحوث، أن شم النسيم هو عيد الربيع ومصدر للبهجة والسرور عند كل المصريين، وقد كان المصريون القدماء يعتبرونه بمثابة عيد بداية الحياة نظراً لتفتح الزهور والأشجار، ويعتبر أقدم عيد شعبى فى العالم منذ أكتر من 4700 سنة, ومازال المصريون يحتفلون به حتى الآن لأنه يمثل هويتهم الثقافية بغض النظر عن عقائدهم الدينية واختلافاتهم الاجتماعية.

الإسكان: كورونا لن يؤثر على المخطط الاستراتيجى القومى 2052

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، استمرار تنفيذ المشروعات القومية الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة، لاسيما مشروعات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل ومشروعات الطرق والمرافق وغير ذلك، لتحقيق أحد أهداف المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية 2052 ، وهو مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14 %، مضيفاً أن أجهزة المدن الجديدة تكثف جهودها للانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها بتلك المدن فى التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية.

المجموعة الثانية للعائدين من أمريكا تغادر الحجر الصحى بمرسى علم.. صور

غادرت صباح اليوم الأحد ، المجموعة الثانية من المصريين العائدين من أمريكا ، من مطار مرسى علم الدولى إلى مطار القاهرة، بعد انتهاء فترة الحجر الصحى لهم بأحد فنادق مدينة مرسى علم حيث أجرى طاقم طبى من مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر الكشف النهائى على المحموعة الثانية من المصريين العائدين من امريكا قبل سفرهم والذى يبلغ عددهم 323 مصري، وتم تعقيمهم وكذلك تمت تعقيم حقائبهم قبل دخولهم المطار، وتمت انهاء إجراءات سفرهم سريعا بعد نقلهم بأتوبيسات فى مجموعات قليلة من الفندق للمطار.

قبل شم النسيم.. الزراعة تضبط 37 طن فسيخ ورنجة فاسدة وحملات لضبط المخالفين

تلفى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية، حول قيام الهيئة ومديريات الطب البيطري في المحافظات بحملات تفتيشية على محلات بيع الأسماك بمناسبة أعياد شم النسيم .

السفير الصينى يعلن عن دفعتين مساعدات جديدتين لمصر.. والثانية فى 21 إبريل

قال لياو ليتشيانج، السفير الصينى بالقاهرة، إن الحكومة الصينية قدمت دفعة من المساعدات إلى الحكومة المصرية عبارة عن 20 ألف كمامة من نوع أن 95، و10 آلاف من بذات طبية و10 آلاف كواشف صينية.