شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية ويطالب بالإسراع فى التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال جولته التفقدية اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى بها، زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقر البرلمان، يُرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة، واللواء شعبان ضاحي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمدير التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية.

واطلع رئيس الوزراء على معدل تنفيذ مبنى البرلمان، الذي يقترب من 74%، واستمع إلى شرح حول أعمال التنفيذ، حيث تمت الاشارة الى أن المبنى يتم تنفيذه على مساحة تصل لنحو 109 آلاف م2.

ويشمل المبنى قبة كبيرة بقطر 55م، وارتفاع 65م، ويتكون من قاعة رئيسية سعة ألف عضو، وقاعات استماع، ومركز اعلامي، ومركز معلومات، ومركز تدريب، ومكاتب تسع 3200 موظف، إلى جانب 3 أجنحة رئيسية، بالإضافة الى المباني الخدمية، وبينها مركز طبي، ومركز إطفاء، وجراج، ومسطحات خضراء، وشدد الدكتور مصطفى مدبولى ، على أهمية الاسراع بمعدلات التنفيذ، والاهتمام بجودة التشطيبات وأعمال تنسيق الموقع



الكشف علي رئيس الوزراء من ضمن الاجرئات الوقائية



جولة رئيس الوزراء بالعاصمة الادارية الجديدة



رئاسة الوزراء تتابع العمل بالعاصمة الادارية



رئيس الوزراء في زيارة للعاصمة الادارية الجديدة



رئيس الوزراء يتفقد العمل



متابع العمل في العاصمة الادارية الجديدة



مدبولى يتفقد أعمال العاصمة الإدارية







مصطفى مدبولى يتفقد أعمال مشروعات العاصمة الإدارية



مصطفى مدبولى يتفقد العاصمة الإدارية

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مصطفى مدبولى يتفقد مشاريع العاصمة الإدارية



مصطفي مدبولي اثناء التنقل داخل العاصمةا لادارية



مصطفي مدبولي يتابع سير العمل بالعاصمة























































































