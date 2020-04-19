شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الصينى: نطور 3 لقاحات أحدها دخل المرحلة الثانية من التجارب السريرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال لياو ليتشيانج، السفير الصينى بالقاهرة، إن الصين تعمل على 3 لقاحات لعلاج فيروس كورونا، موضحا أن نوعا واحدا من اللقاحات انتهى من المرحلة الأولى من التجارب السريرية.
وأضاف فى المؤتمر السابع الذى تعقده السفارة الصينية بشأن جهود مكافحة كورونا، والذى تم تنظيمه عبر الانترنت، أن المرحلة الثانية من التجارب لهذا اللقاج بدأت فى 9 إبريل، موضحا أن هذا اللقاح من المحتمل أن يكون من بين الأول فى العالم للدخول إلى التجارب السريرية.
وقال إن هناك لقاحين آخرين وكلاهما دخل قريبا كذلك المرحلة الأولى من التجارب السريرية.
وعن إمكانية انتشار الفيروس مرة أخرى، استبعد السفير ذلك، قائلا إن الصين لا تزال تطبق إجراءات احترازية تتمثل فى ارتداء الكمامات فى الشارع وعدم التجمع ومراقبة الوضع للحيلولة دون انتشاره مرة أخرى.
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