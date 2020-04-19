شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الصينى: تأثير فيروس كورونا على التعاون مع مصر محدود وقابل للاحتواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال لياو ليتشيانج، السفير الصينى بالقاهرة، ردا على ما إذا كان فيروس كورونا يؤثر على التعاون بين الشركات المصرية والصينية إن فيروس كورونا يؤثر على الأعمال وتعاون الشركات المصرية والصينية، ولكن التأثيرات محدودة وقابلة للاحتواء، موضحا أنه يمكن زيارة الشركات الصينية فى العاصمة الإدارية أو منطقة قناة السويس، للوقوف على آخر تطورات هذا التعاون.

وأضاف فى المؤتمر السابع الذى تعقده السفارة الصينية بشأن جهود مكافحة كورونا، والذى تم تنظيمه عبر الانترنت، أنه فى العام الماضى 2019، ازدادت الاستثمارات المباشرة فى مصر 104 مليون دولار أمريكى بنسبة نمو 40% ، ولكن فى عام 2020، هناك تأجيل لزيارات وفود تجارية صينية إلى مصر بسبب الفيروس، ولكن التنسيق والاتصال مستمر عبر الفيديوكونفراس.

وأكد على ثقته أن التعاون العملى بين البلدين سيشهد زيادة بعد انتهاء الفيروس.

وحول التعاون الصينى المصرى حول إنتاج دواء، قال السفير إن الجانبين فى مرحلة التشاور الأول فى هذا المجال، مؤكدا أن السفارة تدعم أى نوع من التعاون بين الجانبين إذا كان يساهم فى السلامة والصحة للشعب المصرى الصديق ومكافحة فيروس كورونا.

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وقال إن الصين تلعب دورا مهما لتعزيز التنمية الاقتصادية العالمية لا يتغير، وإن أسس النمو لا تزال كما هى حيث أن الاقتصاد الصينى مرن، وقال إن العالم فى مركب واحد ويجب تعزيز التعاون.

وحول اتهامات تكنولوجيا الجيل الخامس بنشر فيروس كورونا، قال السفير إنها شائعات 100% وشائعات سخيفة ليس لها أساس من الصحة، وتكنولوجيا 5 جى تساهم فى تعزيز المعركة ضد الفيروس وليس العكس.

وقال لماذا لم تنشر تكنولوجيا الجيل الثانى أو الثالث أو الرابع أى فيروسات من قبل، موضحا أن هناك البعض الذى يحاول وصم الصين باختلاق الشائعات الباطلة والسخيفة، ويجب الحذر منها.

وأضاف أنه على يقين أن الشعب المصرى لن يصدق مثل هذه الشائعات.